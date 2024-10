ABRUZZO TOURISM EXPRESS: ECCO I NUOVI SERVIZI FERROVIARI TURISTICI, “VALORIZZIAMO NOSTRE BELLEZZE”

LANCIANO – La divisione ferroviaria della Tua Spa presenta i nuovi servizi ferroviari a vocazione turistica che inizieranno domenica 27 ottobre in occasione della Sagra della Castagna di Canistro.

La presentazione questa mattina a Lanciano (Chieti) nel corso di una conferenza stampa durante la quale è stato sottoscritto un contratto con il tour operator Pallenium Tourism & Service. Presente anche il sindaco di Canistro, Gianmaria Vitale.

Infatti, dopo un periodo necessario ai fini manutentivi e per prendere confidenza tecnica con i mezzi acquistati da un’altra impresa ferroviaria, la Tua inaugura il servizio a vocazione turistica.

Il tour operator, che ha ricevuto tantissime offerte, ha sottoscritto un contratto per il servizio ferroviario gestito dall’impresa ferroviaria Tua e che prevederà i seguenti viaggi, già calendarizzati:

• domenica 27.10.2024 San Vito Lanciano – Pescara – Canistro

• sabato 07.12.2024 San Vito Lanciano – Pescara – L’Aquila

• domenica 08.12.2024 San Vito Lanciano – Pescara – L’Aquila

• domenica 15.12.2024 San Vito Lanciano – Pescara – L’Aquila – Greccio

• sabato 21.12.2024 San Vito Lanciano – Pescara – L’Aquila

• domenica 22.12.2024 San Vito Lanciano – Pescara – L’Aquila

• domenica 05.01.2025 San Vito Lanciano – Pescara – L’Aquila

• lunedì 06.01.2025 San Vito Lanciano – Pescara – L’Aquila

“La regione Abruzzo – ha detto Gabriele De Angelis, presidente della Tua – sintetizza, nella bellezza dei borghi e dei panorami mozzafiato, arte, cultura, storia, tradizioni. Insomma – ha spiegato De Angelis – è un concentrato attrattivo molto forte per il turismo, anche in vita del 2026 che vedrà il nostro capoluogo di regione Capitale della Cultura. A tal proposito, riteniamo di poter dare un contributo nel valorizzare questo territorio grazie ai servizi ferroviari che abbiamo istituito suscitando anche un grande interesse da parte di un target di utenti molto propenso a vivere queste esperienze. Il treno della Tua – ha concluso De Angelis – riesce, come nel caso del tragitto di domenica prossima, ad offrire paesaggi attraenti e suggestivi: dalla Costa dei Trabocchi agli scenari di montagna”.

Sulla livrea del treno è presente anche un’icona del territorio abruzzese: lo sguardo dolce e amorevole, immortalo da Marino Baroncini, dell’orsa Amarena e di uno dei suoi cuccioli; la foto è stata scattata il 23 giugno 2023 nel territorio di Villalago.

IL NUOVO BRAND “ABRUZZO TOURISM EXPRESS”

Il logo Abruzzo Tourism Express vuole omaggiare l’orso marsicano che diventa così archetipo di forza e bellezza e quindi vuole identificare con un forte brand la linea personale della Tua nel territorio regionale abruzzese.

Nella sintesi abbiamo quindi il muso dell’orso in modalità dinamica ad indicare la direzione e il percorso, con il suo corpo composto da montagne e binari, oltre che dal contorno della regione, per poi definire il lettering moderno di Abruzzo Tourism Express.

Il segno utilizzato è strettamente geometrico lineare che in alcuni punti concede tratti più addolciti: si interpreta sia la tecnologia precisa del mezzo sia la particolarità dei territori regionali, la particolarità dell’anima abruzzese.

Il colore rosso prende sia la livrea e l’arredamento dei vagoni sia esprime forza e carattere, rendendolo altamente riconoscibile. All’interno vengono incorniciati anche i colori dello stemma della regione Abruzzo.

Nel suo insieme il logo esprime movimento e contemporaneità, forza e volontà di essere firma di un panorama.

Il logo design è di Luca Di Francescantonio, logo designer che ha ricevuto anche riconoscimenti internazionali per le sue progettazioni di marchio.

“Un ulteriore tassello che andiamo ad inserire nel mosaico della Tua – ha detto Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria – mettendo a disposizione di questa regione il nostro know-how tecnico di natura ferroviaria. Abbiamo fatto un investimento con l’introduzione nel nostro Sistema di Gestione della Sicurezza di 3 veicoli ALn776 che utilizzeremo prevalentemente per servizi a vocazione turistica”.

Sui nuovi servizi è intervenuto anche il direttore generale della Tua Maxmilian Di Pasquale: “Inauguriamo una nuova linea di business e sicuramente anche più romantica perché va ad enfatizzare una nostra competenza tecnica che è propria del settore ferroviaria e una peculiarità che è quella della nostra regione Abruzzo con le sue bellezze naturalistiche”.