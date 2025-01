“ABRUZZO TRA CASTELLI E MONTAGNE”: IL DOCUMENTARIO “GEO” SU RAITRE

L’AQUILA – “L’Abruzzo occidentale è una terra dai forti contrasti legata per secoli ai proventi del commercio della lana. Dalle cime del Gran Sasso, lungo le vie dei tratturi sono sorti maestosi castelli come quello di Rocca Calascio a difesa delle grandi ricchezze che questa economia produceva. Sono nate così splendide città come L’Aquila e i suoi monumenti, opere d’arte di rara bellezza come il ciclo d’affreschi dell’oratorio di San Pellegrino, e tradizioni artigianali uniche”.

Lunedì 13 gennaio, dopo le ore 16, durante la puntata di RAI Tre “Geo” andrà in onda un nuovo documentario di 36’ ambientato in Abruzzo con la regia di Diego D’Innocenzo e Francesco Giannetti e prodotto da TERRA Srl dal titolo: “ABRUZZO TRA CASTELLI E MONTAGNE”.