ABRUZZO VERSO L’ESTATE, RIPARTONO STABILIMENTI. COVID: 112 CASI, UN DECESSO E 105 GUARITI

PESCARA – In Abruzzo riparte la stagione balneare: da ieri gli stabilimenti sparsi sui 140 km di costa della regione, da Martinsicuro a San Salvo, hanno riaperto al pubblico sdraio, lettini e ombrelloni per le attività di elioterapia.

Per la ripresa della balneazione vera e propria, che presuppone la presenza dei servizi di vigilanza, salvamento e controllo, si dovrà aspettare, per decisione degli stessi balneatori, il primo giugno.

In Abruzzo la stagione balneare è ripartita ufficialmente il 18 marzo con gli stabilimenti che hanno potuto dare avvio alle attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione (e i Comuni delle spiagge libere).

Il Dpcm “Riaperture” entrato in vigore il 26 aprile ha fissato al 15 maggio la data in cui potevano ripartire gli stabilimenti balneari e le piscine all’aperto nelle zone gialle. Ma, come spiega al Centro Riccardo Padovano, presidente regionale del Sib (Sindacato Italiano Balneari) Confcommercio, “quasi tutti gli stabilimenti balneari abruzzesi hanno optato per la ripresa della balneazione dal primo giugno”. Il che significa che a partire da quella data saranno garantiti tutti i servizi di sicurezza. Questo succedeva anche in passato, non è una decisione legata al Covid.

Da ieri, quindi, gli stabilimenti sono aperti al pubblico per l’elioterapia, cioè per permettere alle persone di prendere il sole su sdraio e lettini. I balneatori avranno l’obbligo di esporre, in questi 15 giorni, un cartello che informa la clientela che lo stabilimento è aperto solo per l’elioterapia e che manca il servizio di salvataggio.

“Chi vuole fare il bagno può farlo ma a proprio rischio e pericolo – dice Padovano – nulla vieta, naturalmente, agli stabilimenti di anticipare la data del primo giugno se vogliono dare inizio alle attività di balneazione. Ma chi lo fa deve assicurare anche la presenza di un servizio di salvamento”.

L’ULTIMO BOLLETTINO

In Abruzzo la curva dei contagi sembra confermare una tendenza alla discesa.

Sono intanto 112 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 97 anni, registrati su 4.182 tamponi molecolari e 2.386 test antigenici.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovi caso. Del totale dei casi positivi, 38 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 39 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 20 in provincia di Teramo; tre provengono invece da fuori regione.

Sono invece 63.692 i dimessi o guariti dall’inizio dell’emergenza (+105 rispetto a ieri), mentre ammontano a 6.892 attualmente positivi (+6), di cui 205 ricoverati in area medica (-10), 19 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 6.668 in isolamento domiciliare (+16).