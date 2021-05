ABRUZZO VERSO ZONA BIANCA, FOSCHI: “BUON LAVORO LEGA, SACRIFICI PAGANO MA NON ABBASSARE LA GUARDIA”

L’AQUILA – “L’ Abruzzo potrebbe essere tra lei sei regioni italiane in zona bianca a partire dal prossimo 7 giugno: inoltre, da domani in Italia il coprifuoco slitta dalle 22 alle 23, dal 7 giugno alle 24 e dal 21viene cancellato. Abbiamo fatto un buon lavoro. I sacrifici vengono sempre premiati. Bene la Lega al governo nazionale e al governo regionale”.

Così il vice segretario regionale abruzzese della Lega, Massimiliano Foschi, 37enne cardiochirurgo dell’ospedale di Chieti, sulle misure varate ieri che portano ad un graduale rallentamento delle restrizioni causate da oltre un anno dalla pandemia.

Ma il politico che ha dalla sua anche la sensibilità e la conoscenza sull’aspetto sanitario, invita a non abbassare la guardia: “ora bisogna insistere: pancia a terra e lavorare affinché questa incidenza sotto i 50 casi positivi su centomila abitanti resti tale, anzi migliori ancora, in modo che si possa arrivare a chiudere anche questa partita del coprifuoco dal 7 giugno, in virtù dei nuovi parametri”.

Foschi sottolinea che “è la dimensione del grande lavoro fatto da tutti gli abruzzesi, dalla Regione a trazione Lega e dal nostro assessore alla sanità Nicoletta Verì in un momento difficile che ormai dura da più di un anno. Non bisogna abbassare la guardia, bisogna rispettare le regole, avere grande responsabilità perché, come deciso dalla Cabina di regia nazionale, se il parametro di 50 casi ogni centomila abitanti dovesse tornare sopra la soglia, la situazione potrebbe tornare ad essere caratterizzata da divieti e restrizioni”.