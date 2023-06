ABRUZZO WINE EXPERIENCE: A CITTA’ SANT’ANGELO GRAND TESTING CON 100 GIORNALISTI DA TUTTO IL MONDO

ORTONA – Sarà la suggestiva cornice di Tenuta Coppa Zuccari a Città Sant’Angelo il cuore dell’evento voluto dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Abruzzo Wine Experience, che da ormai diversi anni è diventato l’appuntamento annuale dell’enologia regionale. Il 7 giugno qui si terrà il Grand Tasting Vini d’Abruzzo 2023 per il quale sono attesi più di cento giornalisti nazionali e internazionali.

“Questo grande evento che coinvolge tutto il mondo della viticoltura abruzzese ha l’obiettivo di far comprendere agli opinion leader internazionali la straordinaria crescita del livello qualitativo dei nostri vini”, spiega Alessandro Nicodemi presidente del Consorzio. “Protagoniste saranno tutte le nuove annate dei produttori, ma anche il territorio con visite guidate nelle cantine e in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione; durante la giornata del 7 giugno abbiamo organizzato due approfondimenti dedicati al Cerasuolo e al Montepulciano d’Abruzzo dandone una chiave di lettura nuova e originale, ma la stampa avrà modo di portarsi a casa una panoramica completa di tutti i nostri vini e dei tanti nuovi progetti che stanno mettendo in campo i viticoltori”, conclude Nicodemi.

Abruzzo Wine Experience si è aperta oggi con l’arrivo della stampa dal Nord America e dall’Asia, domani sarà la volta di giornalisti di settore europei ed italiani, tutti coinvolti in una serie di attività alla scoperta dei vini, dei territori e delle bellezze regionali.

Il 7 giugno sarà la giornata più importante con il Grand Tasting dei Vini d’Abruzzo con una novantina di aziende e circa 350 etichette in rappresentanza di tutte le produzioni territoriali, dalle più conosciute a quelle meno famose ma emergenti. Per la parte food il Consorzio ha scelto per quest’anno la brigata di Villa Maiella, Stella Michelin del territorio.

Nel corso della giornata del 7, un momento sarà dedicato alla premiazione del concorso giornalistico internazionale “Words of Wine – Parole di vino”, giunto alla settima edizione e a quella di Montepulciano d’Abruzzo by the glass 2022 con la consegna dei premi ai due ristoratori giapponesi che hanno ottenuto i migliori risultati – di vendita del Montepulciano d’Abruzzo nel loro Paese – nel corso dell’omonima iniziativa organizzata dal Consorzio in Giappone nel mese di ottobre 2022. Inoltre due speciali masterclass guidate dal wine journalist Filippo Bartolotta dedicate invece a Cerasuolo e Montepulciano d’Abruzzo per scoprirne sfaccettature e potenzialità. L’8 giugno i giornalisti saranno di nuovo impegnati nei tour organizzati dal Consorzio tra le Cantine.

“Con questo appuntamento andremo a mettere ancor più al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica il nuovo ‘Modello Abruzzo’ che debutterà con la vendemmia di quest’anno: è importante per noi sottolineare questo cambiamento epocale che ci consente di andare sui mercati con un’identità e una scala di valori ancora più incisive e facilmente comprensibili anche al consumatore estero, valorizzando nel contempo tutti i territori di produzione che rendono così sfaccettato l’Abruzzo dal punto di vista enologico”, conclude il presidente Nicodemi.

