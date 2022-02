ABRUZZO WINTER RACE 2022, GRAN SASSO E SVOLTE DI POPOLI: DUE GIORNI DI PASSIONE AUTOMOBILISTICA

L’AQUILA – Oltre 50 equipaggi, provenienti da tutta Italia e dall’estero, parteciperanno alla manifestazione turistica organizzata dall’Abruzzo Drivers Club, con sede ad Avezzano e federato ASI, Automotoclub Storico Italiano, aprendo così la grande stagione degli eventi ASI con un percorso rinnovato e di incomparabile bellezza.

Partenza sabato 26, alle 11, da Piazza Risorgimento ad Avezzano, per lasciare la splendida pianura del Fucino alla scoperta della Valle Subequana, poi Aeroporto dei Parchi e via verso Rocca Di Mezzo per concludere con l’arrivo in via Corradini, domenica 27, sempre nel capoluogo della Marsica.

La manifestazione sarà presentata, martedì 22 alle ore 11 in conferenza stampa, presso il municipio di Avezzano alla presenza del vicesindaco Domenico Di Berardino, dell’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, del presidente dell’Abruzzo Drivers Club Felice Graziani e del vicepresidente Marco Natale.