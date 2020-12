ABRUZZO ZONA ARANCIONE: CONFIMPRESAITALIA A MARSILIO, “EROGARE SUBITO RISTORI”

L’AQUILA – “Ora con l’ordinanza emanata domenica 6 dicembre che porta l’Abruzzo in zona Arancione il presidente Marsilio cerca di correre ai ripari per consentire la riarpetura di alcune attività commerciali proprio a ridosso dell’immacolata e verso le giornate cruciali degli acquisti natalizi. Confimpresaitalia Abruzzo chiede con forza alla Regione di erogare immediatamente i ristori per compensare i giorni di chiusura e dei mancati incassi e si attivi per inviare quanto prima anche tutti gli aiuti promessi con il cura Abruzzo 1 e mai arrivati in occasione della prima fase della pandemia dell’aprile scorso. Cosi si rischia che moltissime imprese non riusciranno a sopravvivere e saranno costrette a chiudere i battenti con gravissime conseguenze per l’intera economia abruzzese mettendo anche a rischio tante famiglie che perderanno il lavoro”.

Confimpresaitalia Abruzzo tramite il suo segretario regionale, Maurizio Pendenza, in una nota “condanna duramente la regione Abruzzo per la disastrosa gestione di questa seconda ondata della pandemia che ha comportato il protarsi dell’Abruzzo in zona rossa unica regione italiana”.

“La Regione fino ad ora ha soltanto fatto proclami elettorali continua Pendenza causando un danno enorme alle imprese e al commercio che sono ormai allo stremo da mesi – si legge nella nota – Il presidente Marsilio ha il dovere di tutelare tutte le imprese della Regione Abruzzo attivandosi immediatamente per recuperare il tempo perduto. Non è piu’ immaginabile un solo giorno di ritardo”.

