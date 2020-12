ABRUZZO ZONA ARANCIONE DA DOMANI: “GOVERNO PUO’ SOLO IMPUGNARE ORDINANZA”, ECCO IL TESTO

L’AQUILA – L’ordinanza per il passaggio dell’Abruzzo dalla zona rossa ad arancione, firmata presidente Marco Marsilio, “è in vigore da domani. Il governo può solo, eventualmente, impugnarla”.

Una precisazione che arriva a seguito del primo commento, raccolto dall’Ansa, da fonti di Governo: “La scadenza dei 21 giorni è prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c’è avallo su questa ulteriore anticipazione”, è stato sottolineato.

Fonti vicine al presidente Marsilio fanno sapere che il governatore abruzzese non commenterà direttamente la puntualizzazione del Governo sulla data di mercoledì per la riapertura in arancione della regione, anche perché nel precedente comunicato era stato correttamente riportato come Marsilio avesse sentito il ministro Roberto Speranza, ma non che “abbia avallato la decisione”.

La responsabilità della riapertura è di Marsilio “assunta in totale autonomia” e il presidente ribadisce che l’ordinanza entrerà in vigore da domani. Ecco il testo: OPGR_106_2020

