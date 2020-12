ABRUZZO ZONA ARANCIONE: DOMANI RIAPRONO I NEGOZI

ROMA – “L’ordinanza del presidente Marsilio è in vigore da domani. Il governo può solo, eventualmente, impugnarla”. È quanto precisano fonti vicine al governatore Marco Marsilio. Allo stato attuale, dunque, da domani su tutto il territorio abruzzese si applicheranno le regole previste per le zone arancioni e i negozi potranno riaprire. Le ultime ore di botta e risposta, infatti, hanno generato confusione tra gli esercenti, che non capivano se domani avrebbero potuto riaprire o meno.

L’ordinanza firmata da Marsilio, la numero 106, impone l’applicazione “delle misure restrittive di cui all’art. 2 del Dpcm 3 dicembre 2020 su tutto il territorio della Regione Abruzzo con decorrenza immediata e sino a nuova Ordinanza del Ministro della Salute derivante dalle valutazioni della Cabina di Regia Nazionale”. Nel provvedimento si “precisa che gli effetti del provvedimento per la scuola secondaria di primo grado decorrono dal 9 dicembre”.

