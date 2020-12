ABRUZZO ZONA ARANCIONE: LEGA, “GRANDE ATTO DI RESPONSABILITA'”

L’AQUILA – “Un grado atto di responsabilità rendere l’Abruzzo arancione ovvero consentire la riapertura delle attività economiche e produttive già profondamente colpite dalla crisi post lockdown della passata primavera”. Così in una nota il gruppo consiliare Lega Salvini Premier.

“I dati epidemiologici, in diminuzione, hanno consentito questa scelta che consentirà una boccata di ossigeno per tanti padri di famiglia che operano nel settore commerciale. L’ordinanza numero 106 è stata una scelta ponderata in tutte le sue sfaccettature, adesso i nostri concittadini devono solo attenersi al rispetto delle misure anti covid19 per un successivo passaggio alla zona gialla”.

