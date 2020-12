ABRUZZO ZONA ARANCIONE: MARSILIO, “NESSUNA SFIDA, SPERO DI POTERMI RICONCILIARE CON GOVERNO”

ROMA – “Non si è trattato di una sfida al Governo, con il quale spero presto di riconciliarmi, non è successo niente di irreparabile”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ospite di Pomeriggio 5, intervistato da Barbara D’Urso sulla decisione di anticipare autonomamente l’ordinanza sulla zona arancione.

“A fronte di un beneficio minimo rispetto ai dati epidemiologici, che segnano anche oggi un ulteriore miglioramento con meno persone in ospedale, più posti letto disponibili, meno contagiati – numeri che non vedevamo da ottobre – abbiamo deciso di riaprire. Non posso essere considerato un criminale oggi quando a fine novembre ho anticipato l’ingresso in zona rossa dopo il parere del Cts, anticipando in quel caso la cura. Oggi registriamo gli effetti positivi di quella decisione. Rinunciare al ponte dell’Immacolata con questi numeri sarebbe stato un sacrificio troppo grande per i commercianti e l’economia regionale”.

