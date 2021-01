ABRUZZO ZONA GIALLA: TORNA IL MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA GARIBALDI A SULMONA

SULMONA – Il mercato di Piazza Garibaldi di Sulmona torna nel consueto appuntamento settimanale, con la vendita di tutte le tipologie merceologiche, ripristinando la formula straordinaria anticovid studiata e adottata dalla scorsa estate.

In considerazione della nuova ordinanza firmata ieri dal Ministro Roberto Speranza, secondo cui da lunedi 11 fino a venerdi 15 gennaio, l’Abruzzo è collocato nella zona gialla, anche a Sulmona, dunque, potranno tornare operative tutte le attività commerciali, compresi i bar e ristoranti i quali dovranno restare aperti fino alle 18, con possibilità di effettuare l’asporto fino alle 22.

Il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco, spiega che “in questi giorni sono pervenute molte richieste riguardo chiarimenti in merito alla ripartenza delle attività commerciali, in seguito alle nuove misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio”.

Download in PDF©