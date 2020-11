ABRUZZO ZONA ROSSA: COSTANTINI, “MISURE E AIUTI PER LAVORATORI E FAMIGLIE”

GIULIANOVA – “In Regione si sta decidendo sull’entrata dell’Abruzzo in Zona Rossa che, inevitabilmente, coinvolgerà determinate categorie lavorative che si troveranno in difficoltà e chiederanno risposte. Ecco perché la Regione dovrà garantire ai primi cittadini gli strumenti necessari al supporto economico dei lavoratori e sociale alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà. Siamo certi che il presidente Marsilio terrà in dovuta considerazione il nostro appello, affinché i sindaci possano mettere in campo le iniziative necessarie per assistere i cittadini maggiormente penalizzati dai nuovi provvedimenti emergenziali”.

Così il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, si unisce al coro di chi chiede al governatore, Marco Marsilio, garanzie economiche e sociali alle categorie lavorative che verranno coinvolte nel nuovo lockdown ed una massima attenzione alle politiche sociali.

