PESCARA – Sono 376 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il dato, analogo a quelli degli ultimi giorni in calo, è il più basso da oltre un mese. Scendono in modo significativo anche i ricoveri, mentre è record di guariti. Si registrano, però, 14 decessi recenti, che portano il bilancio a 969.

Dai dati di oggi e domani potrà dipendere l’eventuale passaggio anticipato dell’Abruzzo – al momento unica regione in zona rossa – alla fascia arancione: il presidente della Regione Marco Marsilio, ieri aveva annunciato che, in caso di conferme del trend in miglioramento, avrebbe proposto al ministro Roberto Speranza di rivalutare la posizione della regione.

I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 5.161 tamponi (il numero dei test eseguiti è il secondo più alto di sempre): è risultato positivo il 7,29% dei campioni, percentuale più bassa delle ultime settimane. Dei nuovi positivi, il più giovane ha un anno, il più anziano 99. A livello territoriale, l’incremento più consistente si registra nel Teramano, con 147 contagi recenti. Seguono l’Aquilano (100), il Chietino (70) e il Pescarese (64).

Le località con più nuovi casi sono Cermignano (29), Avezzano (23) e Pescara (22). Dei quattordici decessi, nove risalgono ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati solo oggi dalle Asl. Altro dato record è quello relativo ai guariti: nelle ultime ore sono 907 in più. Il totale sale a 11.764. Di conseguenza, scende rapidamente il numero degli attualmente positivi al virus, 545 in meno rispetto a ieri, per un totale di 17.247.

Del totale delle persone al momento malate, 748, pari al 4,34%, è in ospedale. Il dato sui ricoveri è in calo rispetto a ieri. In particolare, 675 persone, cioè 25 in meno, sono in terapia non intensiva e 73, dato invariato, sono in terapia intensiva. Al momento è occupato il 42,20% dei 173 posti letto di terapia intensiva disponibili nelle quattro Asl Abruzzesi. Tutti gli altri positivi, 16.499 persone (-520), sono in isolamento domiciliare.

L’Abruzzo da ieri è l’unica regione in zona rossa. L’ordinanza del ministro Speranza, in vigore da domani, infatti, rinnova le misure al momento in atto per una settimana. Prima di poter passare formalmente in fascia arancione, è necessario completare i 14 giorni con dati compatibili con la fascia arancione. Marsilio, considerando che l’Abruzzo, per effetto di un’ordinanza regionale, è in zona rossa da alcuni giorni prima rispetto al provvedimento ministeriale, punta, alla luce dei dati in miglioramento, ad anticipare il passaggio nella nuova fascia, così da poter riaprire i negozi per l’8 dicembre.

Il monitoraggio settimanale diffuso ieri e relativo al periodo 23-29 novembre, da cui emerge il miglioramento della situazione, evidenzia comunque alcune criticità, tra cui i focolai in aumento a fronte di una diminuzione dei casi e il tasso di occupazione dei posti letto, superiore al 40% per le terapie intensive e al 47% per l’area critica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 30% e del 40%.

SCREENING PROVINCIA L’AQUILA: OGGI QUASI 13MILA TAMPONI E 45 CASI, 182 IN TOTALE

Nella giornata di oggi solo nel comune dell’Aquila sono stati effettuati 7.720 tamponi con 12 risultati positivi, dall’inizio dello screening su l’Aquila sono stati effettuati 15.191 tamponi con 33 positivi. Nel resto della provincia sono stati effettuati 12.941 tamponi 45 dei quali risultano positivi, complessivamente dall’inizio dello screening i tamponi effettuati sono 49.210 di cui 182 risultati positivi.

Nel dettaglio i dati complessivi dei tamponi effettuati e dei risultati positivi: ad Avezzano 2.258 tamponi effettuati 9 positivi, ad Acciano 90 tamponi effettuati nessuno positivo, ad Aielli 120 tamponi effettuati nessuno positivo, ad Alfedena 190 tamponi nessuno positivo, ad Anversa degli Abruzzi su 162 tamponi effettuati nessuno risulta positivo, ad Ateleta 310 tamponi effettuati 5 positivi, a Balsorano sono stati eseguiti 881 tamponi 4 dei quali risultati positivi, a Barete 211 tamponi nessuno positivo, a Barisciano 949 tamponi di cui 9 positivi, a Barrea 179 tamponi 6 positivi , a Bisegna 121 tamponi nessuno positivo, a Bugnara 270 tamponi nessuno positivo, a Cagnano Amiterno 377 tamponi effettuati 2 positivo, a Campo di Giove 472 tamponi 2 positivo, a Campotosto 123 tamponi nessuno positivo , a Canistro 206 tamponi nessuno positivo, a Capestrano 266 tamponi 1 positivo,;

A Capistrello 885 tamponi nessuno positivo, a Capitignano 234 nessuno positivo, a Caporciano 76 tamponi nessuno positivo, a Carapelle Calvisio 50 tamponi nessuno positivo, a Carsoli 412 tamponi 1 solo positivo, a Oricola 115 tamponi 4 positivi, a Castel del Monte 205 tamponi nessuno positivo, a Castel di Sangro 1917 tamponi 5 dei quali risultati positivi, a Castelvecchio Calvisio 86 tamponi nessuno positivo, a Celano 3045 tamponi 13 positivi, a Cerchio 428 tamponi 5 positivi, Civita d’Antino 86 tamponi e zero positivi, a Civitella Alfedena 132 tamponi effettuati 2 positivi, a Civitella Roveto 184 tamponi effettuati nessuno positivo, a Cocullo 92 tamponi nessuno positivo, a Collarmele 73 tamponi effettuati nessuno positivo, a Collelongo 290 tamponi nessuno positivo, a Collepietro 104 tamponi 1 positivo, a Corfinio 153 tamponi nessuno positivo, a Fagnano Alto 118 tamponi effettuati nessuno positivo, a Fontecchio 130 tamponi nessuno positivo, a Fossa 239 tamponi effettuati nessuno positivo, a Gagliano Aterno 54 tamponi nessuno positivo, a Gioia dei Marsi 268 tamponi 2 positivi, a Goriano Sicoli 237 tamponi nessuno positivo, a Introdacqua 295 tamponi nessuno positivo;

A L’Aquila 8.265 tamponi 24 positivi, a Lecce dei Marsi 242 tamponi nessuno positivo, a Luco dei Marsi 1.565 tamponi 13 dei quali risultati positivi, a Lucoli 250 tamponi nessuno positivo, a Magliano dei Marsi 1011 tamponi 5 dei quali positivi, a Morino 252 tamponi effettuati 2 positivi, a Montereale 942 tamponi 1 solo positivo, a Massa D’Albe 196 tamponi nessuno positivo, a Navelli 287 tamponi 9 dei quali risultano positivi, a Ocre 118 tamponi nessuno positivo, a Opi 39 tamponi nessuno positivo, a Ortucchio 674 tamponi 3 positivi, a Ovindoli 48 tamponi nessuno positivo, a Pescasseroli 525 tamponi effettuati 5 positivi, a Pescocostanzo 556 tamponi 4 positivi, a Pescina 436 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pettorano su Gizio 330 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pereto 75 tamponi nessuno positivo;

A Pizzoli 1.074 tamponi effettuati 2 positivi, a Poggio Picenze 247 tamponi 1 positivo, a Prata D’Ansidonia 134 tamponi nessuno positivo, a Pratola Peligna 930 tamponi 3 positivi, a Prezza 238 tamponi 2 positivi, a Raiano 428 tamponi effettuati nessuno positivo, a Rocca di Botte 82 tamponi 1 positivo, a Rocca di Cambio 112 tamponi effettuati nessuno positivo, a Roccacasale 37 tamponi effettuati nessuno positivo, a Rocca Pia 179 tamponi nessuno positivo, a Roccaraso 631 tamponi 5 positivi, a San Benedetto dei Marsi 1.117 tamponi 1 solo positivo, a San benedetto in Perillis 43 tamponi effettuati nessuno positivo, a San Demetrio ne vestini 159 tamponi effettuati nessuno positivo, a San Pio Delle Camere 185 tamponi nessuno positivo, a San Vincenzo Valle R. 817 tamponi 1 solo positivo, a Sant’Eusanio Forconese 153 tamponi nessuno positivo, a Sante Marie 275 tamponi 2 positivi;

A Santo Stefano di Sessanio 64 tamponi nessuno positivo, a Scanno 99 tamponi effettuati nessuno positivo, a Scontrone 140 tamponi nessuno positivo, a Scurcola Marsicana 476 tamponi effettuati nessuno positivo, a Scoppito 1.569 tamponi 2 positivi, a Sulmona 2898 tamponi e 7 positivi, a Tagliacozzo 1.220 tamponi 1 positivo, a Tione degli Abruzzi 116 tamponi nessuno positivo, a Trasacco 2.279 tamponi effettuati con 15 positivi, a Tornimparte 780 tamponi effettuati nessuno positivo, a Villa Santa Lucia 35 tamponi effettuati nessuno positivo, a Villa Sant’Angelo 142 tamponi nessuno positivo, a Villalago 98 tamponi nessuno positivo, a Villavallelonga 66 tamponi nessuno positivo, a Villetta Barrea 147 tamponi 5 positivi, a Vittorito 130 tamponi effettuati nessuno positivo.

Download in PDF©