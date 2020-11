ABRUZZO ZONA ROSSA: FIRMA ORDINANZA IN SERATA, SUI SOCIAL DOCUMENTO “FAKE”

L’AQUILA – In attesa della firma dell’ordinanza per l’istituzione della zona rossa in Abruzzo, cominciano a circolare le prime versioni “fake” del documento. A chiarirlo, in una nota, l’ufficio stampa della Regione. L’ordinanza sarà comunque firmata a breve dal governatore Marco Marsilio, al termine di una giornata concitata, condita da accese discussioni e polemiche sulla chiusura delle scuole, ed entrerà in vigore da mercoledì 18 novembre.

Qualche minuto dopo le dichiarazioni del presidente Marsilio, oggi in visita all’ospedale di Sulmona, che ha spiegato come le scuole dell’infanzia e di primo grado resteranno aperte, ha cominciato a circolare sui social un testo “non corretto”, come chiarito anche dall’assessore regione Guido Liris in un post, che ha generato ulteriore confusione.

“Il presidente firmerà l’ordinanza in serata”, viene precisato dalla Regione.

