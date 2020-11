ABRUZZO ZONA ROSSA, LA SACA CHIUDE GLI SPORTELLI AL PUBBLICO

SULMONA – Per effetto dell’Ordinanza 102 del 16 novembre scorso, a firma del Governatore della Regione Marsilio che dichiara l’Abruzzo Area Rossa fino al 3 dicembre 2020, “salvo diverso provvedimento”, la Saca spa da domani, mercoledì 18 novembre, a tutela della salute dei clienti, collaboratori e dipendenti, chiuderà i propri sportelli al pubblico fino a scadenza dell’Ordinanza stessa.

Per i clienti della Saca le pratiche urgenti verranno evase in presenza, previo appuntamento, da concordare telefonicamente o via mail con il personale.

E’ possibile gestire le proprie forniture direttamente da casa accedendo all’area personale, registrandosi con il codice cliente che trova su una bolletta, https://saca.cloudeng.it/public/netaweb2a dove è possibile consultare l’archivio digitale delle ultime bollette, effettuare pagamenti, inviare letture del contatore, richieste e quant’altro. I pagamenti delle bollette Saca possono essere effettuati oltre alla modalità sopra riportata, anche con l’home banking accedendo alla sezione pagamento bollettino Mav: basta riportare il codice Mav di 17 caratteri scritto sui bollettini allegati alle fatture.

La società Saca ricorda che il servizio telefonico è attivo. Per info:

Ufficio di Sulmona: lunedì-mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 16,30, tel. 0864.212171

Ufficio di Castel di Sangro: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30, tel/fax 0864.840563; mail: [email protected]; pec: [email protected]

