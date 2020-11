ABRUZZO ZONA ROSSA: MARSILIO, “RISTORI ANCHE PER NOSTRE ATTIVITA'”

L’AQUILA – La Conferenza delle Regioni ha accolto e fatto propria la sollecitazione del Presidente Marco Marsilio a richiedere nuovamente al Governo di estendere il diritto ai ‘ristori’ anche alle attività colpite da restrizioni adottate in virtù di Ordinanze regionali.

In ogni caso, il Presidente Marsilio informa che “le attività commerciali che da domani dovranno chiudere dovranno semplicemente attendere che venerdì (o al più tardi sabato) il Ministro Roberto Speranza ratifichi con propria Ordinanza la classificazione come “zona rossa”, e automaticamente rientreranno nel novero delle attività aventi diritto al ristoro. Peraltro, trattandosi di ristoro “forfettario”, la diversa decorrenza del provvedimento non modifica in nulla l’entità dello stesso.

Download in PDF©