ABRUZZO ZONA ROSSA: MARSILIO, “SPERANZA HA SOSTENUTO DECISIONE, GOVERNO CI AIUTI CON RISTORI”

SULMONA- “Sono in attesa di parlare con il ministro Roberto Speranza che in queste ore era impegnato nel Consiglio dei ministri per la legge di Bilancio, ma preventivamente ha già apprezzato e sostenuto la nostra decisione di adottare la zona rossa in tutto il territorio regionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a Sulmona durante la visita all’ospedale cittadino che presto avrà uno spazio Covid.

Per quanto riguarda ristori e tutele, Marsilio ha sottolineato che “già la settimana scorsa, dopo l’emanazione del decreto ristori con i ministri Francesco Boccia e Roberto Gualtieri, avevo fatto presente che la scelta del Governo di non consentire i ristori nel caso in cui le misure non vengano prese dal Governo, ma dalle Regioni, creava una situazione da ‘figli del dio minore’ e anche una situazione pericolosa perché sono certo che, se ci penso una volta di più ad adottare un provvedimento restrittivo, è perché conosco le conseguenze economiche che possono ricadere sui nostri concittadini. Ma non dovrei avere questa preoccupazione. Chiedo a Speranza e al Governo di non farci vivere in questa preoccupazione e di non frenare l’adozione di misure che servono a salvare vite umane perché magari non c’è copertura economica. Avremmo potuto starcene buoni e zitti fino a venerdì e aspettare che il Governo ci assegnasse una zona rossa, poi magari protestare pure perché questo avveniva e aspettare fino a lunedì, otto giorni, e poi arrivano i ristori. Ma, ripeto, abbiamo prima pensato alla salute dei cittadini”, ha concluso Marsilio.

