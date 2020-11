ABRUZZO ZONA ROSSA: PAOLUCCI, “CAOS REGIONE, ANNUNCI DA IRRESPONSABILI”

L’AQUILA – “In un momento come questo è da irresponsabili annunciare l’arrivo di una ordinanza che istituisce la Zona Rossa in Abruzzo (addirittura con misure più restrittive di quelle previste nelle altre zone rosse a livello nazionale), prima di prendere decisioni formali e circostanziate a proposito”.

Lo scrive il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci che aggiunge: “Il caos che questa notizia ha generato in queste ore finendo anche su testate nazionali, fra esponenti del governo regionale che annunciano come fosse cosa fatta e altri che li smentiscono sonoramente, oltre a generare confusione e un legittimo sconforto fra le famiglie, i lavoratori e le attività produttive, è uno spettacolo dell’assurdo di una politica che da giorni non decide, che annuncia e si contraddice e getta nel caos la comunità. Nei momenti più difficili la credibilità delle Istituzioni è fondamentale e passa per messaggi chiari e ponderati”.

