ABRUZZO ZONA ROSSA: REGIONE A LAVORO PER “SUPERARE” DPCM, MISURE PIU’ SEVERE

L’AQUILA – Giunta regionale al lavoro, in queste ore, per studiare la nuova “zona rossa” decisa per l’Abruzzo a causa del preoccupante aumento dei contagi Covid.

Secondo quanto appreso il presidente Marco Marsilio, insieme agli assessori regionali, sarebbe in contatto con i sindaci abruzzesi per chiarire e concertare le misure e, soprattutto, per valutare il percorso, anche a livello costituzionale, da intraprendere per “aggirare”, o meglio superare, il Dpcm.

Le restrizioni che la Regione si appresta a varare, infatti, sarebbero ancora più dure rispetto a quelle stabilite dal governo per le zone rosse, tanto che si è addirittura deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado.

