ABRUZZO ZONA ROSSA: TIROCINI, MARSILIO FIRMA ORDINANZA

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 103 relativa a ulteriori aggiornamenti sui tirocini extracurricolari attivati nella regione.

Al comma 1 dell’articolo 1 si legge: “È consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020 e della Opgr 102 del 16 novembre, a decorrere dal 18 novembre e fino al 3 dicembre, fatti salvi ulteriori chiarimenti da parte del Governo nazionale, l’attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurriculari in modalità in presenza nell’ambito delle aziende le cui attività sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal decreto”.

E ancora: “È consentita l’attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori con la cosiddetta ‘zona gialla’, ‘arancione’, ‘rossa’, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00”.

