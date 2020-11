ABRUZZO ZONA ROSSA: VACCA, “BENE MARSILIO SU SCUOLE, ORA TUTTI AL LAVORO SU PROTOCOLLI SICUREZZA”

ROMA – “Bene il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio sulla decisione di applicare il Dpcm senza ulteriori restrizioni per la scuola. Come parlamentari del M5S abbiamo lavorato sodo al fianco della ministra Lucia Azzolina per permettere agli alunni delle scuole dell’Infanzia, primaria e 1 classe delle secondarie di I grado, di svolgere le lezioni in presenza anche nelle zone definite rosse”.

Lo scrive in una nota il capogruppo Commissione Cultura e Istruzione camera Gianluca Vacca, M5S: “Ora a lavoro, tutti insieme, per il miglioramento dei protocolli di sicurezza all’interno delle scuole e per il potenziamento di trasporto pubblico e operatività delle Asl, per far tornare a scuola tutti i ragazzi, anche quelli delle scuole superiori, il prima possibile. Domani ci sarà una manifestazione a Montecitorio degli studenti proprio per chiedere il rientro a scuola: non possiamo non ascoltare la voce dei nostri ragazzi”.

