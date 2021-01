ABUSAVA DEL FIGLIO DEI VICINI REGALANDOGLI DEI GIOCHI, DENUNCIATO 32ENNE MARSICANO

AVEZZANO – Un 32enne marsicano è accusato di aver adescato un dodicenne, figlio dei vicini di casa, regalandogli dei giochi e poi abusando di lui.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i fatti risalgono al 2019. Secondo la ricostruzione, inizialmente l’uomo avrebbe avvicinato il ragazzino per le vie del paese, situato nella Marsica orientale, e raccontandogli i giochi che possedeva. Dopo qualche giorno, è riuscito a portarlo a casa sua. Le violenze sarebbero avvenute proprio all’interno dell’abitazione.

I genitori, insospettiti, hanno capito che qualcosa non andava e hanno parlato con il figlio che, alla fine, ha raccontato cosa avveniva quasi quotidianamente all’interno dell’abitazione.

La madre del dodicenne, assistita dall’avvocato Domenico Quadrato, si è così presentata in caserma per denunciare i fatti. Sono state avviate le indagini in prima battuta con la ricerca di informazioni e indizi a carico dell’indagato. Dall’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Elisabetta Labanti, sarebbero poi emersi particolari e prove a carico dell’accusato. Il 12 febbraio è stato fissato l’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Maria Proia.

