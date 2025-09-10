ABUSI SESSUALI SUL FIGLIO: ARRESTATO IL PADRE A CAPISTRELLO SU ORDINE DEL GIUDICE

CAPISTRELLO- Abusi sessuali nei confronti del figlio minorenne. Accusa pesante che ha spinto il gip del tribunale di Avezzano (L’Aquila) a firmare un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 50enne residente a Capistrello, sempre nell’Aquilano, ma originario della Ciociaria.

Il ragazzo, secondo quanto riporta il Centro, ha 17 anni ed è uno studente. La misura cautelare è stata disposta al termine di una delicata indagine condotta dalla polizia e coordinata dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto è partito dalla denuncia presentata dalla madre del ragazzo. La donna, dopo aver raccolto segnali e confidenze del figlio, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Da lì si è aperto un quadro ritenuto allarmante, che ha portato a una rapida attività di indagine. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti durante alcuni incontri del giovane con il padre, divorziato dalla madre, e tornato di recente nella vita del figlio.

Gli agenti, attraverso riscontri incrociati e approfondimenti mirati, hanno raccolto elementi giudicati rilevanti dalla procura, tanto da far scattare la misura restrittiva. Il cinquantenne si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nei prossimi giorni procederà con gli interrogatori e le verifiche necessarie a chiarire ogni aspetto della vicenda.