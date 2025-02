ABUSI SU DODICENNE: CONDANNATI LA MADRE E IL COMPAGNO A PESCARA

PESCARA – Diciassette anni e sette mesi di reclusione per violenza sessuale, nove anni di reclusione per violenza sessuale in concorso: sono le condanne, al processo di primo grado davanti ai giudici del collegio del Tribunale di Pescara, rispettivamente per un uomo di 45 anni e per la sua compagna.

Vittima degli abusi la figlia della donna, all’epoca dei fatti dodicenne.

La ragazzina si è confidata con un’amica e quest’ultima ha riferito tutto al padre naturale di lei.

Sono quindi scattate le indagini dei Carabinieri da cui è emerso che le attenzioni morbose del 45enne, soggetto con alcuni precedenti, erano andate avanti per circa un anno, tra il 2022 e il 2023.

La coppia è stata condannata anche all’interdizione dai pubblici uffici, al risarcimento in sede civile e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 60 mila euro.