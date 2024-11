ABUSI SU RAGAZZINA A PESCARA: IN CARCERE MAROCCHINO FERMATO A PRATOLA PELIGNA

PRATOLA PELIGNA- Con l’accusa di violenza sessuale aggravata, un 23enne marocchino è stato arrestato alle prime luci dell’alba dagli agenti della squadra mobile di Pescara.

I fatti, avvenuti nel capoluogo adriatico, risalgono allo scorso ottobre. Secondo l’accusa il 23enne avrebbe costretto una minore a compiere e subire atti sessuali. Il marocchino, essendo da tempo domiciliato a Pratola Peligna (L’Aquila), è stato rintracciato questa mattina dalla polizia. Portato negli uffici del commissariato di Sulmona per agli accertamenti di rito, è stato poi rinchiuso in carcere, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara.