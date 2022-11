ABUSIVISMO, D’ALESSANDRO: “SOLIDARIETA’ A SINDACI PER PAROLE MINISTRO, DEMOLIZIONI ANCHE A PESCARA?”

PESCARA – “Solidarietà ai sindaci d’Abruzzo e dell’intero Paese. Surreale che un ministro, esponente di Forza Italia, partito del presidente Silvio Berlusconi, che è andato alla storia per i ripetuti condoni varati dai suoi governi, voglia fare arrestare i sindaci”.

Lo scrive in una nota il coordinatore abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro in merito alle dichiarazioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin (FI) contro l’abusivismo edilizio a seguito della tragedia di Ischia: “basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare”, perché “i sindaci non devono lasciare costruire”, le parole del ministro.

Così, sul tema interviene D’Alessandro: “Mi sarei aspettato da Nazario Pagano e Lorenzo Sospiri una presa di distanza, da Forza Italia in Abruzzo, ora che fa il sindaco Carlo Masci? Inizia a fare abbattere le case abusive a Pescara?”.

“Oggi piangiamo i morti di Ischia, ma allora la mia denuncia fece clamore, se ne occupò la stampa nazionale, portai alla Camera una forchetta al grido: ‘con i condoni si mangia’, in occasione del condono del governo Conte I varato per Ischia ed inserito vergognosamente all’Interno del Decreto Genova”, conclude D’Alessandro.