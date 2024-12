ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITY: CLINICA ODONTOIATRICA DELL’UNIVERSITA’ “D’ANNUNZIO” AL TOP

CHIETI – Nella prestigiosa classifica dell’Academic Ranking of World Universities, la Clinica odontoiatrica dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti risulta essere la prima in Italia, e nella fascia dal 100° al 150° nel mondo.

La classifica è redatta ogni anno dall’Università Jiao Tong di Shanghai, per valutare i principali istituti di istruzione terziaria in Asia, America, Europa ed Oceania. A “fare punteggio” è in particolare il peso dell’attività di ricerca, in base ad esempio a premi Nobel e medaglie Fields ottenuti da alunni e docenti, gli articoli in pubblicazioni accademiche, l’indice delle citazioni contenute in circa 600 delle riviste più influenti del settore scientifico.

Ad esprimere soddisfazione è il direttore sanitario della Clinica odontoiatrica universitaria, Sergio Caputi, ex magnifico rettore della “D’Annunzio”, professore ordinario di Protesi dentaria nel corso di Laurea in Odontoiatria e nel corso di Igiene dentale, nonché presidente della Fondazione dell’Università “Gabriele d’Annunzio” e dell’Università Telematica “Leonardo Da Vinci”.

“Il risultato ottenuto, e che ci riempie di orgoglio – afferma il direttore -, è il frutto di una visione di lungo periodo, ovvero di anni di investimenti fatti sulla ricerca, sulle apparecchiature, sul reclutamento del personale, e per numero di docenti l’Odontoiatria dell’Università di Chieti è forse tra le prime d’Italia. Sono stati dunque centrati precisi obiettivi: collegare la ricerca con la ricerca clinica applicata, l’aver posto i laboratori di ricerca in diretta comunicazione con i clinici, e questo ha consentito di esprimere risultati in termini di ricerca davvero importanti e dunque di raggiungere posizioni di assoluto rilievo nei ranking internazionali”.

La clinica odontoiatrica della D’Annunzio, sita nel Nuovo polo didattico in via dei Vestini 31 a Chieti Scalo, si avvale delle unità operative specialistiche di Conservativa, Pedodonzia, Parodontologia, Igiene orale, Ortodonzia e Gnatologia, Logopedia e Posturologia, Otorinolaringoiatria, Endodonzia, Chirurgia orale, Odontostomatologia, Implantologia, Protesi dentaria e Prime visite, e può disporre di tecnologie all’avanguardia, di una sala di radiologia computerizzata, un attrezzatissimo laboratorio odontotecnico con 15 postazioni di lavoro e di una sala di sterilizzazione centralizzata.

“La Clinica che mi onoro di dirigere non è nata per fare solo terapia, ma per rendere possibili le missioni proprie dell’Università, offrendo ai nostri studenti una straordinaria palestra per poter fare formazione didattica, in particolare per i corsi di laurea in odontoiatria ed igiene dentale, oltre che per scuole di specializzazione. L’alta e certificata valutazione sulla quantità e qualità della ricerca Academic Ranking of World Universities, conferma che la clinica può preparare al meglio i nostri studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro e della professione”.