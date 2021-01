ACCADEMIA BELLE ARTI DELL’AQUILA, LEZIONI E INCONTRI ONLINE PER RINSALDARE LEGAMI COL TERRITORIO

L’AQUILA – Si chiama Abaq Live il programma di lezioni in streaming aperte a tutti organizzate dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, al via lunedì prossimo, 1 febbraio, dalle 10. Nello stesso giorno si tornerà a seguire in presenza le lezioni dei laboratori. Gli appuntamenti saranno fruibili su YouTube e sul sito www.abaq.it.

Primo appuntamento, lunedì 1 alle 10, con il professor Alfredo Pirri, docente di Pittura, che parlerà di alcuni lavori in corso, fra arte e architettura. A febbraio Barbara Drudi con “Milton Gendel fotografia e critica tra Roma e New York” (12 febbraio); Italo Zuffi con “Il lavoro con gli studenti” (16 febbraio); Giovanni Curtis “L’influenza dei social network nell’estetica, nella cultura e nella società” (25 febbraio).

L’Accademia propone anche interventi in diretta dagli spazi dal titolo ‘In fascia protetta – Atti Unici dal Biennio di Arti Visive’, a cura del professor Maurizio Coccia in collaborazione con il professor Enzo De Leonibus. Gli interventi online sono pensati per rinsaldare i legami con gli operatori locali del settore arte contemporanea, a seguito del blocco forzato dovuto alla pandemia.

Questi gli appuntamenti: 30 gennaio ore 10:30 Massimiliano Scuderi (Direttore Artistico Fondazione Zimei, Pescara); 14 febbraio ore 10:30 performance Gianmaria De Lisio (Collettivo Studio Lotta Critica); 26 febbraio ore 14:00 Ivan D’Alberto (Direttore Artistico Yag / garage, Pescara); 05 marzo ore 11:00 performance Alessandra Carducci (Collettivo Studio Lotta Critica); 13 marzo ore 10:30 Christian Ciampoli (Artista e conduttore dello spazio indipendente 16 Civico, Pescara).

“La volontà – dichiara la direttrice Maria D’Alesio – è far conoscere le attività didattiche e culturali della nostra Accademia di Belle Arti, istituzione inserita e partecipe della ricerca artistica nazionale e internazionale, rinsaldando i legami con il territorio”.

Download in PDF©