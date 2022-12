ACCADEMIA BELLE ARTI L’AQUILA: DOMANI APERTURA AL PUBBLICO BIBLIOTECA

L’AQUILA – Tutto pronto per la cerimonia di apertura al pubblico della Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

L’appuntamento è per domani, lunedì 5 dicembre, alle 11, presso il Teatro dell’Accademia ( Via Leonardo da Vinci 6 L’Aquila).

Per l’occasione verranno illustrate le novità con il boom di iscrizioni registrato con il nuovo anno accademico appena iniziato.

Saranno presenti Rinaldo Tordera e Maria D’Alesio, rispettivamente presidente e direttrice dell’istituzione aquilana e rappresentanti delle istituzioni locali. In rappresentanza della Regione Abruzzo intervengono Dimitri Bosi dell’Ufficio Attività Culturali e Biblioteca di Teramo, Atri, Giulianova, Nereto, e in remoto Filomena Piccioni dell’Ufficio Attività Culturali e Biblioteca di Pescara, Penne, Torre de’ Passeri – Coordinamento Biblioteche.

La Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila apre agli studenti e al pubblico, dopo un lungo lavoro di riorganizzazione logistica, archiviazione e catalogazione informatizzata.

Il patrimonio librario è specializzato, in particolare, in storia dell’arte, arti visive, arti dello spettacolo, arti applicate e design, letteratura, filosofia, fotografia e restauro, cui si aggiunge una sezione dedicata al fumetto. È arricchito da lasciti importanti, come il Fondo Anna D’Ascanio e il Fondo Joseph Beuys.