ACCADEMIA DI BELLE ARTI L’AQUILA: IN ARRIVO FONDI MINISTERIALI PER OLTRE 9 MILIONI

L’AQUILA – “La decisione del MUR di stanziare quasi nove milioni e mezzo di euro per la nostra accademia è un fatto di primaria importanza perché ci permetterà di lavorare per dotare la nostra regione di un istituto di alta formazione artistica ancora più moderno e all’avanguardia”, commenta così il Presidente dell’Accademia di Belle arti Rinaldo Tordera la notizia giunta dal MUR sabato scorso.

“Per questo -continua – devo ringraziare la Ministra Anna Maria Bernini che ha dato seguito alle nostre richieste dopo una sua recente visita all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Un ringraziamento va anche al Sindaco Pierluigi Biondi e all’assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo che ci hanno sempre sostenuto credendo nelle potenzialità del nostro istituto per la crescita del territorio. Questo finanziamento sarà per noi anche una sfida pee rendere l’Accademia di Belle Arti un luogo fondamentale anche in vista di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026″

Per il Direttore Marco Brandizzi ” il finanziamento sarà utilizzato per l’ammodernamento strutturale e tecnologico dell’Accademia di belle Arti dell’Aquila che quindi si trasformerà in un vero e proprio campus il cui fulcro sarà la ricerca, la sperimentazione e la collaborazione con le altre istituzioni di alta formazione artistica, umanistica e scientifica della Città. Ringrazio – conclude Brandizzi – anche a nome di tutto l’istituto il Ministero dell’Università e della Ricerca e in particolare la Ministra Anna Maria Bernini per lo stanziamento di oltre 9 milioni di euro (9.472,598) che dimostrano -ancora una volta- l’attenzione che la Ministra ha per il nostro settore. Ricordo che solo pochi mesi fa sono stati sovvenzionati dal MIUR quattro Dottorati per un totale di 220.000,00 euro. Questo ulteriore finanziamento si aggiunge anche ai fondi per l’acquisto del braccio robotico a cui ha contribuito anche il Comune dell’Aquila con un sostegno importante e quindi un grazie va anche all’amministrazione comunale e al Sindaco Biondi”.