ACCADEMIA SCIENZE D’ABRUZZO, BRUSAFERRO A L’AQUILA. TIBERTI: “GRANDE RICONOSCIMENTO”

L’AQUILA – “La presenza del professor Brusaferro qui a L’Aquila rappresenta un riconoscimento del valore e dello spessore dell’Accademia delle scienze, di cui mi onoro di far parte, e la mia speranza è che questo possa essere anche da stimolo per il rilancio dell’Università dell’Aquila, nell’ambito medico e scientifico”.

A parlare è Sergio Tiberti, scienziato nel campo della epidemiologia ed imprenditore, ex docente ora in pensione dell’Università dell’Aquila di Igiene e Medicina preventiva e del lavoro, alla vigilia del convegno “Covid-19: due anni di sfide per il sistema sanitario italiano”, che si terrà oggi a L’Aquila, con inizio alle 16.30, all’auditorium del Gran Sasso Science Institute, organizzato dall’Accademia delle Scienze d’Abruzzo, istituzione riconosciuta dalla Regione Abruzzo sin dal 2014, e di cui lo stesso Tiberti è membro.

Ospite d’eccezione sarà Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza epidemiologica dal Coronavirus.

“Ricordo che un altro grande luminare, Enrico Garaci, anche lui in veste di presidente Iss – spiega Tiberti -, onorò della sua presenza le iniziative dell’Accademia delle scienze, segno dell’importanza di questo organismo. Con il professor Brusaferro ci sarà l’occasione per fare il punto della risposta del sistema sanitario nazionale alla durissima emergenza sul fronte della pandemia del covid-19″.

I lavori saranno avviati da un intervento dell’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì e dal saluto del vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo.

Curatore dell’iniziativa è il professor Marco Valenti, responsabile della sezione sanità dell’Accademia e professore ordinario di epidemiologia dell’università dell’Aquila, che terrà un’introduzione e sarà moderatore dell’incontro. Sono chiamati, inoltre, a tracciare alcune linee sul Covid-19 in Abruzzo Pierluigi Cosenza, direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Ferdinando Romano, direttore generale Asl1 e Alessandro Grimaldi, primario di malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila.