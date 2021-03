ACCENDE ROGO NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, SANZIONATO A OPI

OPI – Nel comune di Opi i carabinieri forestali della stazione Parco di Pescasseroli, hanno identificato e sanzionato il responsabile di un rogo nei pressi dell’Hotel duParc.

L’uomo, in particolare, stava bruciando una grossa quantità di rifiuti di varia natura, tra cui materiale plastico e legname.

Fatto gravissimo, si legge in una nota del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise “visto il sistema di raccolta dei rifiuti operante sul territorio e la possibilità di accedere in modo piuttosto semplice alle isole ecologiche per i materiali ingombranti”.

Tutte le operazioni sono frutto del lavoro sinergico tra le forze in campo sul territorio, sia per la difesa della Natura, sia per la tutela della salute pubblica.