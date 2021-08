“ACCENDIAMO IL MEDIOEVO”, IL GIORNALISTA OSVALDO BEVILACQUA OSPITE D’ONORE A SANT’EUFEMIA A MAIELLA

SANT’EUFEMIA A MAIELLA – Sabato 7 e domenica 8 agosto, a Sant’Eufemia a Maiella (Pescara), spazio a “Accendiamo il Medioevo”, importante e vasta rassegna culturale curata dal direttore artistico Licio Di Biase e che ha coinvolto dodici comuni della provincia di Pescara con l’obiettivo di mettere in luce il valore storico ed artistico del patrimonio medievale locale.

Ospite d’onore a Sant’Eufemia a Maiella – che tra le tante bellezze può vantare nel suo territorio Roccaramanico, il più alto borgo medievale della provincia, con le sue numerose testimonianze architettoniche come la Chiesa di San Bartolomeo – sarà il noto giornalista Osvaldo Bevilacqua, al quale l’amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento dal titolo “Il Cuore della Maiella”, realizzato dall’artista Stefano Faccini, direttore esecutivo di Fiabosco, l’installazione permanente di opere in pietra, ferro e legno presente nel Boschetto di Sant’Eufemia a Maiella, un luogo che evoca le fiabe tradizionali abruzzesi con la rappresentazione dei loro protagonisti. Proprio Fiabosco, la cui direzione artistica è stata curata dallo scrittore abruzzese Peppe Millanta e la Scuola Macondo di Pescara, insieme al Giardino Botanico “Daniela Brescia”, saranno oggetto di una vista guidata che coinvolgerà anche Bevilacqua.

Ad accoglierlo sarà il sindaco Francesco Crivelli. “È importante evidenziare le nostre attrazioni turistiche nello scenario nazionale – sottolinea Crivelli – e per questa ragione abbiamo voluto coinvolgere Osvaldo Bevilacqua, certamente uno dei principali divulgatori nazionali delle risorse turistiche italiane, affinché possa conoscere il valore delle nostre proposte e valutarne la diffusione attraverso i propri canali. Il percorso Fiabosco ed il Giardino Botanico ‘Daniela Brescia’ rappresentano scenari unici per un’immersione nel contesto culturale ed ambientale nel Parco Nazionale della Maiella di cui Sant’Eufemia a Maiella ne rappresenta il cuore”.

“Siamo davvero onorati di poter presentare Fiabosco ad un grande uomo di cultura qual è Osvaldo Bevilacqua – commenta Peppe Millanta – Il tutto rientra proprio in quella idea iniziale del progetto: arricchire un territorio già meraviglioso come quello di Sant’Eufemia di un’altra piccola ricchezza artistica da mostrare a turisti e curiosi ma anche a grandi personaggi come il giornalista che onorerà con la sua presenza Sant’Eufemia”.