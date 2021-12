ACCIANO: ANZIANO CADE DA MURETTO, RICOVERATO CON ELISOCCORSO ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA

Incidente nella tarda mattinata nel comune di Acciano, in provincia dell’Aquila: un anziano ultra ottantenne sarebbe caduto accidentalmente da un muretto alto qualche metro. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di L’Aquila non verserebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte dei Cc di Sulmona per stabilire le esatte cause dell’incidente.