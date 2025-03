ACCIANO: DOMANI INAUGURAZIONE DI “SIRENTEBIKE” NEL CASTELLO MEDIEVALE DI BEFFI

ACCIANO – Sarà inaugurata domani (sabato 15 marzo) alle ore 15 nel Castello medievale di Beffi una nuova importante attività per l’intera Valle Subequana. Si chiama Sirentebike ed è pensata per chi vuole andare alla scoperta del territorio in e-bike.

L’iniziativa rientra tra quelle che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Fabio Camilli è riuscita, negli ultimi anni, a mettere in campo per valorizzare e promuovere il Comune di Acciano (L’Aquila) e le realtà circostanti. Questa nuova attività offrirà, infatti, la possibilità di fare escursioni guidate non solo nei principali punti di interesse del territorio comunale ma anche in altri luoghi.

Pertanto, oltre agli itinerari al Ponte romano sul Fiume Aterno che si trova vicino al Castello medievale di Beffi, alla Torre di Roccapreturo e ai tanti altri monumenti ed eremi di Acciano e delle sue frazioni, ci saranno anche percorsi che toccheranno il Sito archeologico di Campo Valentino a Molina Aterno, le Torri di Goriano Valli e Tione degli Abruzzi, la Collegiata di Santa Maria del Ponte e il Centro storico di Fontecchio.

Realtà che rientrano nel Parco naturale regionale Sirente-Velino nonché nella Strategia dell’area interna Gran Sasso-Valle Subequana che ha consentito all’Amministrazione comunale di Acciano di ottenere le e-bike e al giovane imprenditore Luca Catonio di organizzare l’attività che sarà presentata domani (sabato 15 marzo). Appuntamento, dunque, alle ore 15 al Castello medievale di Beffi dove, subito dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, ci sarà per i partecipanti un giro di prova in e-bike e un brindisi.