ACCIANO: IN SCENA ‘UNA STORIA GIGANTE’ DEDICATA ALLA VITA DI GIUSEPPE CATONI

L’AQUILA – Saranno i bambini che hanno partecipato al centro estivo i protagonisti dello spettacolo intitolato “Una Storia Gigante” che andrà in scena domani venerdì 1° agosto a partire dalle ore 18:15 in Piazza del Municipio ad Acciano, in provincia dell’Aquila.

Ad annunciarlo l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Fabio Camilli che, per il secondo anno consecutivo, ha garantito il servizio di trasporto dei bambini fino a Ripa di Fagnano Alto, sede del centro estivo gestito dalla Pro Loco Fagnanese che è una delle associazioni più attive nella Valle Subequana.

A confermarlo il Sindaco di Acciano che quest’anno ha voluto sostenere l’attività del centro estivo non solo con il servizio di trasporto ma anche con un particolare progetto. Nel mese di luglio, infatti, a tutti i bambini è stata offerta la possibilità di conoscere la vita di Giuseppe Catoni, nato nel 1820 e definito il Gigante di Acciano in quanto a 24 anni era già alto 2,25 metri: una misura eccezionale considerato che allora l’altezza media era inferiore di 20 centimetri rispetto a quella attuale.

“L’idea di raccontare ai più piccoli la straordinaria storia del Gigante di Acciano per renderli protagonisti di uno spettacolo sul tema”, dichiara Fabio Camilli, “è nata con l’amico Giulio Votta che, oltre ad essere un educatore, è un artista che ha collaborato con l’Amministrazione comunale in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita di Giuseppe Catoni. Un evento con il quale è stato ricordato tutto quello che questo personaggio ha fatto in giro per l’Europa ed è stato creato il brand Acciano – il Paese del Gigante.

“Sono convinto -, prosegue il Sindaco Camilli -, che quella del Gigante sia una delle cose più affascinanti che abbiamo nel territorio e per questo da valorizzare maggiormente. Ringrazio, pertanto, la Pro Loco Fagnanese ed in particolare Cristina De Matteis per aver subito accolto la proposta di dedicare una parte del tempo del centro estivo al Gigante di Acciano e quindi aver dato l’opportunità a tutti i bambini di partecipare ad un progetto che è motivo di orgoglio”.