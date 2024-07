ACCIANO: LA VOCE DI ALESSANDRO HABER APRIRÀ LA SERATA INAUGURALE DEGLI EVENTI ESTIVI

ACCIANO – Si aprirà con la voce di Alessandro Haber la serata inaugurale degli eventi estivi del Comune di Acciano, in provincia dell’Aquila, in programma questa sera 26 luglio, a partire dalle ore 21.30, nello spazio antistante la Fontana monumentale.

Il grande attore, dopo l’esibizione dello scorso anno al Castello medioevale di Beffi, ha deciso di prestare la sua voce per lo spot, ideato e realizzato da Sara Cecala e Fabrizio Bravi con l’Associazione culturale OperaprimA, per valorizzare il territorio al centro della Valle Subequana.

“Il videoclip con la voce di Haber”, dichiara il Sindaco Fabio Camilli, “aprirà la serata nel corso della quale verranno svelati i numerosi appuntamenti di questa estate con i quali sicuramente si riuscirà a ripetere il grande successo dello scorso anno in cui gli eventi estivi, oltre a registrare tante presenze, sono stati molto apprezzati. Come nel 2023 ci saranno, infatti, iniziative collaudate ma anche cose nuove e quindi in grado di richiamare l’attenzione di residenti e turisti.

Per questo, prosegue il Sindaco Camilli, “voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al programma che sarà presentato venerdì 26 luglio e in particolare le diverse imprese e associazioni senza le quali non ci sarebbero gran parte degli eventi, in quanto solo alcuni saranno realizzati direttamente dall’Amministrazione comunale che per il resto si limiterà a fornire patrocini e contributi”.

Contributi come quello all’Associazione OperaprimA che conferma quanto determinante sia stato il supporto del Comune per la realizzazione del videoclip. Precisa la direttrice artistica dell’Associazione Sara Cecala “il mio legame con la Valle Subequana è profondo ein particolare lo è colComune di Accianoper il quale ho voluto coinvolgere le migliori professionalità al fine di realizzare lo spot.

Il video maker Fabrizio Bravi che da oltre vent’anni lavora nei programmi RAI (GEO, Presa diretta, Il Kilimangiaro, Linea Bianca), il violinista Antonio Scolletta e, dulcis in fundo, Alessandro Haber che con entusiasmo hanno partecipato alle riprese e prestato la propria arte.