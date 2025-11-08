ACCIANO: TORNA LA FIERA DELLA CAPRA. TRA LE ATTRAZIONI IL VOLO IN MONGOLFIERA

ACCIANO – Torna la storica Fiera della Capra a Beffi frazione del Comune di Acciano. Appuntamento per domenica 9 novembre dalle 8 alle 14 nel caratteristico borgo della Valle Subequana in provincia dell’Aquila. La manifestazione, voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Fabio Camilli, prevede quest’anno diverse attrazioni a cominciare dal volo in mongolfiera. Un evento questo pensato soprattutto per i bambini che, grazie al progetto Terre Sonanti, sono stati i protagonisti dell’edizione 2024.

“Negli ultimi anni”, dichiara il Sindaco di Acciano, “la Fiera nel Castello medievale di Beffi ha richiamato l’attenzione di tanti ed in particolare dei più piccoli. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di confermare tutto quello che ha determinato il successo delle passate edizioni e allo stesso tempo di introdurre novità. Tra queste la possibilità di tour in ebike con Sirentebike che da marzo svolge un’importante attività nel nostro territorio e il volo vincolato in mongolfiera che sarà offerto a tutti”.

Le spese relative a questa attrazione saranno, infatti, a carico delle imprese Veba, Iarossi Enrico & C., Feier Grigor Ion, Immobiliare S.Elia, Pasculli Costruzioni e Co.Ge.Co. che, in risposta ad un avviso pubblicato il mese scorso dal Comune di Acciano, si sono rese disponibili a contribuire agli eventi da realizzare nella Fiera della Capra 2025. Un’edizione quella di quest’anno che sarà ricordata sicuramente come una delle più grandi in quanto, oltre alla possibilità di effettuare acquisti nell’area mercato con prodotti tipici e alle novità annunciate, sarà anche possibile vedere nuovamente in funzione il vecchio forno comunale, visitare la Torre medioevale, la Chiesa di San Michele Arcangelo nonché la fattoria allestita dall’Azienda agricola di Giuseppe Minchella.

“Il nostro ringraziamento”, conclude Fabio Camilli, “va a tutti coloro che hanno contributo all’organizzazione della manifestazione ma in modo speciale alle imprese che hanno risposto al nostro avviso, all’Associazione Aternostrum da sempre in prima linea per la valorizzazione del Castello medievale di Beffi e a Maria Giulia Fiorino che si occuperà della realizzazione degli spettacoli sotto la Torre”.