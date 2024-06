ACCOLTELLA UN GIOVANE A GIULIANOVA: UN ARRESTO, GRAVE MA FUORI PERICOLO LA VITTIMA

GIULIANOVA – Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Giulianova (Teramo) hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne, pregiudicato italiano, quale presunto autore di tentato omicidio in danno di un 34enne, extracomunitario, albanese, anche egli gravato da precedenti di polizia.

Il presunto autore del reato, poco prima, in Via Mulino di Giulianova, per futili motivi, ha aggredito la vittima accoltellandola al costato sinistro con un coltello da cucina avente lama lunga 17 cm.

I militari, allertati dai residenti del luogo, sono intervenuti prontamente sul posto, bloccando e traendo in arresto l’uomo, il quale era ancora in possesso dell’arma del delitto, che è stata sequestrata. La vittima è stata trasportata, dal 118, presso l’Ospedale di Giulianova e successivamente trasferita presso il nosocomio di Teramo, dove è stata ricoverata nel Reparto di “rianimazione” per essere sottoposta ad intervento chirurgico. E’ fuori pericolo.