ACCOLTELLAMENTO IN UN BAR DI VASTO: DASPO “WILLY” DI DUE ANNI AL RESPONSABILE EMESSO DAL QUESTORE

VASTO – Vietato l’ingresso in esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento della provincia di Chieti per due anni a colui che di recente ha accoltellato un uomo in un bar a Vasto.

Lo rende noto la Questura con un comunicato nel quale si ricostruisce l’accaduto.

Dopo essere stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Vasto che lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica, il questore di Chieti Francesco De Cicco all’esito di un’accurata istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, per scongiurare eventuali e ulteriori episodi criminosi, ha emesso nei suoi confronti il “Daspo Willy”, la norma anti-risse. La misura è stata introdotta con il Decreto legislativo del 2020 contro la “movida violenta”.

La misura si prefigge di porre un freno alla pericolosità sociale di persone condannate o denunciate per reati contro la persona o contro il patrimonio o che si siano resi responsabili di risse o altri gravi fatti nei pubblici esercizi. La violazione al divieto è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8mila a 20mila euro.