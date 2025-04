ACCOLTELLATO ALL’AQUILA: SCATTA L’INCHIESTA, PERQUISITA LA CASA DEL RAGAZZO E AL VAGLIO I FILMATI

L’AQUILA – Scatta l’inchiesta della Procura della Repubblica dell’Aquila e dei carabinieri dopo che un ragazzo ivoriano ieri mattina è stato colpito alla gola con una coltellata e adesso è in ospedale anche se non rischia la vita. L’uomo è stato trovato esanime e in stato confusionale da un passante alla periferia della citta il quale ha poi dato l’allarme e sono arrivati il 118 e i militari dell’Arma a sirene spiegate cosa che ha destato comprensibile preoccupazione nel vicinato.

I carabinieri, dopo un sopralluogo fatto nell’abitazione del giovane africano, stanno cercando di avere lumi sulla dinamica della vicenda anche tramite le riprese delle telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze. L’idea di una aggressione non è certo peregrina anche se si è anche ipotizzato un tentato suicidio ma questa versione non sembra quella più accreditata e si potrebbe anche ipotizzare, pertanto, una aggressione che solo per caso non ha avuto esiti letali.