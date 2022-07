ACCORDO FRA CONFCOMMERCIO PESCARA E WELL-WORK SRL PER LA DIFFUSIONE DEL WELFARE AZIENDALE

PESCARA – Confcommercio Pescara e Well-Work srl hanno siglato un importante accordo per la diffusione del welfare aziendale che consentirà alle imprese associate non solo di poter implementare piani di welfare a favore dei propri dipendenti ma anche di aderire alla piattaforma Ollipay, appositamente realizzata, per aumentare i propri fatturati potendo incassare i crediti welfare a disposizione dei dipendenti che anche da altre regioni volessero spendere tali somme sul nostro territorio.

Well-Work srl da anni fa del welfare aziendale il suo core business gestendo i piani di welfare per piccole, medie e grandi imprese di tutto il territorio nazionale. Nell’ultimo anno ha avviato il progetto Ollipay che è stato strutturato partendo dall’idea di aprire finalmente il mondo del welfare aziendale agli esercenti locali, alle piccole attività commerciali e agli artigiani, categorie tradizionalmente escluse.

L’obiettivo è consentire ai dipendenti che hanno crediti welfare da spendere di non farlo solo presso le grandi piattaforme ma di consentire loro di poter spendere tali somme anche presso negozi, ristoranti, alberghi, panetterie, bar, pasticcerie, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, etc. utilizzando come detto una parte del proprio credito welfare. Tutto attraverso l’applicazione Ollipay, che è già scaricabile da Play Store ed Apple Store.

Spiega Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara: “Grazie a tale accordo ed alla piattaforma Ollipay migliaia di dipendenti in tutta Italia avranno la possibilità di spendere il proprio credito welfare in modo sicuro, veloce, tracciabile e innovativo anche presso le attività convenzionate del territorio di Pescara che potranno ricevere i pagamenti tramite l’app direttamente dal proprio telefono con un paio di click. Un processo semplice e user friendly che permetterà alle imprese che aderiranno di accedere ad una sacca di ricchezza da cui fino ad oggi sono stati esclusi. A poter spendere presso i commercianti, gli esercenti e gli artigiani di Pescara che si convenzioneranno gratuitamente al network Ollipay non saranno solo i dipendenti di aziende abruzzesi ma tutti i dipendenti di aziende del territorio nazionale che si troveranno a passare per Pescara”.

Aggiunge Marco Milanesio, ceo & Founder Well-Work srl: “Pescara è la prima realtà del centro Italia in cui abbiamo avviato lo sviluppo della realtà Ollipay e del Welfare territoriale diffuso nell’ottica di mettere al centro del progetto il territorio e il commercio locale in un settore che ha visto e vede tutt’ora i grandi player dell’e-commerce intercettare gran parte degli importi erogati in welfare aziendale dalle imprese, importi che sul territorio nazionale generano milioni di euro di spesa. Abbiamo apprezzato la disponibilità e l’apertura mentale del Presidente Padovano e di tutta la Giunta di Confcommercio Pescara che ha recepito la sfida di agire insieme per intercettare le risorse del welfare aziendale dirottandole presso le piccole imprese del commercio e del turismo”.