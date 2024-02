ACCORDO FSC, SIGISMONDI E LIRIS (FDI): “SINERGIA CON GOVERNO MELONI OPPORTUNITA’ UNICA PER REGIONE”

L’AQUILA- “La firma dell’Accordo di Coesione tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, rappresenta un passo decisivo per il futuro della nostra regione.

Questo il commento dei senatori abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, oggi impegnati nei lavori del Senato, a seguito della firma dell’Accordo sui fondi di Sviluppo e Coesione, avvenuta oggi pomeriggio a L’Aquila, con la presidenza del Consiglio.

“È una grande vittoria dell’Abruzzo e del presidente Marsilio che, grazie all’attenzione del governo Meloni e del ministro Raffaele Fitto, è riuscito a far incrementare di mezzo miliardo il finanziamento per la nostra regione rispetto alla passata programmazione. L’accordo prevede, infatti, 1,2 miliardi di euro di investimenti destinati a circa 200 progetti ambiziosi che permetteranno all’Abruzzo di diventare ancora più competitivo. Inoltre, l’annuncio del rifinanziamento per la velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma sottolinea con chiarezza l’impegno del governo nazionale nel realizzare un’opera così strategica”.

“La sinergia tra il governo Meloni e il governo Marsilio costituisce un’opportunità unica per stimolare la crescita e lo sviluppo dell’Abruzzo. Ringraziamo il presidente Meloni, il ministro Fitto e il presidente Marsilio per il considerevole risultato raggiunto. Continueremo a lavorare con il governo Meloni per assicurare, anche per il futuro, questa stessa attenzione al nostro territorio”, concludono.