ACCORDO TRA CONSERVATORIO L’AQUILA E COMUNE DI SCANNO: TRA LE INIZIATIVE IL PREMIO “HENRY MANCINI”

L’AQUILA – E’ stato sottoscritto questa mattina a L’Aquila il Protocollo d’intesa che prevede la collaborazione tra il Conservatorio di musica “A. Casella” e il Comune di Scanno. Tra le iniziative previste dall’accordo, il Premio Internazionale di Musica “Henry Mancini” dedicato ai giovani compositori è una promessa mantenuta. Il progetto, infatti, fu lanciato lo scorso anno durante l’iniziativa “Un abruzzese ad Hollywood” organizzata dall’istituto di alta formazione musicale aquilano per celebrare i cento anni dalla nascita del grande compositore di origini abruzzesi. La prima edizione del Premio, rivolto a giovani di tutto il mondo si terrà nella prima metà di settembre 2025 e prevede una sezione generica ed una espressamente dedicata alle musiche da film.

Un’apposita commissione di esperti valuterà le tre migliori composizioni per sezione che saranno premiate durante al serata di gala conclusiva a seguito della esecuzione dei brani da parte degli autori. Le giornate del Premio saranno arricchite dalla presenza di musicisti di grande rilievo nel panorama musicale internazionale che si esibiranno, accompagnati dagli allievi del Conservatorio dell’Aquila, anche eseguendo le indimenticabili musiche del Maestro Henry Mancini. Considerato uno dei più popolari compositori del XX secolo, Mancini era di origini italiane.

Il padre, Quintiliano “Quinto” Mancini, era di Scanno (in provincia dell’Aquila), la madre, Anna Pece, era di Forlì del Sannio (in provincia di Isernia). Si avvicinò alla musica a otto anni, grazie al padre, un lavoratore dell’industria siderurgica con la passione per il flauto che scelse per il piccolo Henry l’ottavino come primo strumento. Tre volte premio Oscar h vinto anche venti Grammy awards deve la sua notorietà principalmente alle sue composizioni di musica da film. Tra i brani di Mancini utilizzati come colonne sonore vi sono Moon River in Colazione da Tiffany, il The Pink Panther Theme utilizzato nel film La Pantera Rosa e Baby Elephant Walk per il film Hatari. I brani composti da Mancini furono incisi da numerosi artisti di fama tra i quali Frank Sinatra, Louis Armstrong, Pat Boone e molti altri.

Ora il Comune di Scanno grazie alla collaborazione del Conservatorio dell’Aquila intende rendere omaggio a questo suo figlio di grande fama e continuare a diffonderne la sua arte soprattutto tra le giovani generazioni. Il protocollo d’intesa firmato oggi prevede però anche altre iniziative da svolgersi durante tutto il 2025 come: Concerti;Festival; Corsi di musica; Laboratori musicali; Progettidi educazione musicale nelle scuole ed altre manifestazioni che saranno proposte nel corso di questo anno.

” Dopo la positiva esperienza di collaborazione fatta con il comune di Scanno lo scorso anno per il centenario della nascita di Henry Mancini – ha dichiarato il Direttore del Conservatorio Casella Claudio Di Massimantonio – abbiamo deciso di istituzionalizzare questa sinergia estendono ad altre iniziative per disseminare la cultura musicale declinata anche nel suo linguaggio contemporaneo. Il Conservatorio, però, intende promuovere la cultura musicale soprattutto attraverso la sua presenza sul territorio alimentando l’impegno di Terza Missione, per valorizzare le sue risorse attraverso la produzione artistica”.

“Grazie a questa collaborazione il Comune di Scanno – conclude il Sindaco Giovanni Mastrogiovanni – intende implementare l’attività culturale nel suo territorio offrendo momenti formativi ed eventi selezionati, anche in riguardo alla vocazione turistica del nostro borgo. Grazie alla collaborazione con il Conservatorio Casella intendiamo anche valorizzare il nostro patrimonio culturale e investire nella sua crescita. Da ultimo ma non per importanza, era un dovere per la nostra amministrazione ricordare un nostro concittadino illustre che, con la sua arte e il suo genio, ha dato prestigio anche al nostro territorio”.