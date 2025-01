ACCUSATO DI ASSENTEISMO: PROVVEDIMENTO ASL, SCATTA LICENZIAMENTO DIRIGENTE MEDICO DI CELANO

AVEZZANO – Scatta il licenziamento senza preavviso per il dirigente medico dell’ex Centropolio di Avezzano, finito sotto inchiesta per assenteismo dal posto di lavoro.

Al termine dell’istruttoria, riferisce Il Centro, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari della Asl ha redatto un verbale di conclusione del procedimento.

All’uomo, 65enne di Celano, che era già stato sospeso per tre mesi, vengono contestate 37 assenze in 4 mesi per tornare a pranzo a casa. Le accuse sono di truffa aggravata ai danni dello Stato e fraudolenta attestazione della presenza in servizio.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, il medico, intorno all’ora di pranzo, si assentava dal luogo di lavoro senza timbrare il cartellino, facendo ritorno dopo tre o quattro ore e, a quel punto, timbrava l’uscita.