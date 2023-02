ACERBO: “FOIBE INVENZIONE FASCISTA”

PESCARA – “Le foibe sono un’invenzione fascista, come scrisse Predrag Matvejević in un articolo che dovrebbero andare a rileggere gli esponenti del governo ma anche del centrosinistra che ripetono come pappagalli una versione della storia unilaterale, distorta e spesso letteralmente inventata”.

Lo afferma in una nota Maurizio Acerbo, segretario del Prc-Sinistra Europea. Rivendicando il voto contrario alla legge che ha istituito il Giorno del Ricordo, Acerbo definisce la ricorrenza “un’operazione di revisionismo e rovescismo storico”.