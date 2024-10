ACERBO (PRC): “QUESTO NON E’ UN G7 DI PACE”. DOMANI MANIFESTAZIONE A PESCARA CONTRO LE GUERRE

PESCARA – “Qualche tir e 25 milioni di euro di aiuti non bastano per cancellare la vergognosa complicità del G7 e dell’Italia con il genocidio in corso a Gaza. Non è un G7 di pace quello che non condanna i crimini di Israele, ignora le richieste della Corte di Giustizia Internazionale, continua a fornire armi e sostegno all’occupazione illegale, alla pulizia etnica, all’apartheid, al genocidio”. Lo dice il segretario nazionale di Prc Maurizio Acerbo.

“Domani manifesteremo a Pescara per il cessate il fuoco e lo stop al genocidio, per chiedere che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina, interrompa la cooperazione militare e ogni fornitura di armi a Israele. Questo non è un G7 di pace perché l’aumento spropositato delle spese militari brucia risorse che andrebbero utilizzate per la sanità, la scuola, le politiche sociali, per combattere il cambiamento climatico e salvare milioni di persone dalla fame. Questa passerella propagandistica del governo costa a pescaresi e abruzzesi più di 1 milione di euro che sarebbe stato meglio spendere per aiutare chi ha bisogno. Invitiamo cittadine e cittadine pescaresi e abruzzesi a partecipare al corteo NO G7 per la pace (partenza ore 18 area Madonnina). I nostri soldi per la sanità non per la guerra!”.