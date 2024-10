ACIAM: PAOLA CICIARELLI LASCIA IL CDA, PRESIDENTE TEKNENO DI CARLO RINGRAZIA PER IL LAVORO SVOLTO

L’AQUILA – “L’avvocato Paola Ciciarelli, amministrativista, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di amministrazione di Aciam, dopo due anni di intenso lavoro al servizio dell’azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in diversi comuni della Marsica e dell’Abruzzo. Durante il suo mandato, Ciciarelli ha dimostrato grande professionalità e dedizione, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo e alla gestione delle attività aziendali”.

È quanto si legge in una nota di Tekneko, socio privato di Aciam, che detiene il 48,6% delle azioni della società consortile del ciclo dei rifiuti, con 48 comuni soci della Marsica e dell’Aquilano.

Il presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, in qualità di componente del CdA di Aciam come socio privato, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per il prezioso contributo dell’avvocato Ciciarelli.

“Desidero ringraziare l’avvocato Ciciarelli per l’impegno profuso durante questi due anni in Aciam”, ha affermato Di Carlo, “la sua professionalità e il suo alto profilo hanno permesso di affrontare con successo numerose sfide e di mantenere elevati gli standard dell’azienda. Il suo lavoro resterà un esempio per il futuro e per chi seguirà il suo cammino”.

A prendere il posto di Ciciarelli nel cda di Aciam, società da anni impegnata nel settore della gestione dei rifiuti, sarà Raffaella Di Renzo.