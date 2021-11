ACQUA, 18 COMUNI A SECCO NEL CHIETINO FINO A DOMANI

LANCIANO – Interruzione di fornitura idrica in 18 comuni fino a domani mattina, 12 novembre, per un intervento urgente di riparazione della Sasi spa sull’ acquedotto del Verde sulla tratta Casoli – Scerni – Vasto.

Guasto sulla condotta principale avvenuto alle 9 di stamani nel comune di Perano (CH), vicino al cimitero. Per garantire l’approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso per ospedali e vigili del fuoco la stessa Sasi comunica che il punto di prelievo è a San Salvo (Chieti), in via Vasco de Gama.

Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile. Coinvolte dall’ interruzione acqua sono diverse zone dei comuni di Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto, Villalfonsina.